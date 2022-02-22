«Мы своих не бросаем»: Эксперт Мартынов объяснил поддержку людей из ДНР и ЛНР

Война в республиках прекращалась только в СМИ, однако на деле она идёт уже больше семи лет.

Большинство россиян неплохо относятся к Украине и симпатизируют жителям Донецкой и Луганской Народных Республик. Поэтому неудивительно, что, по данным ВЦИОМа, 78% опрошенных граждан России поддерживают решение о приёме людей из Донбасса. Об этом изданию Life сообщил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Обстановка тревожная. Симпатии подавляющего большинства граждан России на стороне донбасских республик. Относятся у нас к ним как к своим. Да и вообще к Украине отношение достаточно позитивное, практически у всех там родственники. А уж Донбасс точно совершенно наш, а мы своих не бросаем. Конечно, есть определённый процент гундежа, дескать, зачем, у нас и так проблем до фига, но это всегда будет и было. Я считаю, что ничего удивительного в этих цифрах нет, это абсолютно точно отражает настроения в нашем обществе», — уверен эксперт.

По мнению Мартынов, война в республиках прекращалась только в СМИ, однако на деле она идёт уже больше семи лет. И сейчас нужно думать, как это прекратить. Так как жители Донбасса всё это время находятся в подвешенном состоянии и страдает мирное население.