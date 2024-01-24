Сотрудники Дома творчество ДНР поблагодарили сотрудников Брянского центра «Народное творчество» за помощь в организации конкурса исполнителей. Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.

В Брянский областной методический центр «Народное творчество» пришли благодарности от Республиканского дома народного творчества Донецкой Народной Республики. Донецкие коллеги выразили признательность за помощь в организации онлайн-конкурса исполнителей народной песни «Голос Родины» в минувшем году. Заведующий сектором традиционной народной культуры, руководитель фольклорного семейного ансамбля «Горошины» Иван Булаткин и художественный руководитель Брянского областного методического центра «Народное творчество» Лариса Сергушина вошли в состав жюри.

Участвовали в конкурсе более 50 коллективов и солистов из Донецкой Народной Республики, Волгоградской, Новосибирской, Воронежской областей, Республики Башкортостан.