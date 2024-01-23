Уникальная выставка о защитниках Донбасса открылась в Брянске

Уникальная выставка картин о защитниках Донбасса открылась в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвящённого Дню защитника Отечества, в Брянске открылась выставка «Непокорённый Донбасс». Она разместилась в холле городского Дворца культуры железнодорожников. В экспозиции представлены 36 картин московских художников Алексея Крюкова и Максима Фаюстова.

Уникальный проект инициировали и создали члены Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ветераны боевых действий России». Он посвящён защитникам Донбасса. Выставка продлится до 21 февраля (6+).