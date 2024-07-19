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Брянский губернатор встретился с главой ЛНР

2024, 19 июля 12:45 Лента новостей
Брянский губернатор встретился с главой ЛНР
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Брянский губернатор Александр Богомаз встретился с главой Луганской Народной Республики. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях. 

Губернатор Брянской области встретился с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником. Они обсудили результаты работы брянских специалистов в подшефном городе Брянке за два года.  

Так, из областного бюджета на восстановление потратили 1 млрд 110 млн рублей. В город поступило 81 единица техники, коммунального и дорожного оборудования. Рабочие восстановили 80 соцобъектов и многоквартирных домов, 10 объектов инженерной инфраструктуры, 23 объекта образования и пять – здравоохранения.

«Мы не только строим, восстанавливаем и ремонтируем социально значимые объекты. За два года в брянских оздоровительных лагерях мы приняли почти тысячу детей из ЛНР и ДНР, в настоящее время уже вторая смена детей из подшефной Брянки отдыхает в оздоровительном лагере «Огонёк», – подчеркнул Александр Богомаз.   

Также молодежь из Брянки участвовали в фестивале «Славянское единство» и мероприятиях, посвященных 80-летию образования Брянской области.

«Леонид Иванович передал слова благодарности  жителям Брянской области за ту помощь, которая оказывается республике, несмотря на то, что наш регион сегодня сам находится на передовой и постоянно подвергается атакам украинских террористов. Особые слова благодарности Глава республики передал нашим сельхозпредприятиям, которые в прошлом году направили в республику более 3000 тонн картофеля», – добавил Александр Богомаз.

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