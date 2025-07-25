На брянской трассе под Навлей погиб пожилой велосипедист

В четверг, 24 июля, на территории Навлинского района произошло смертельное ДТП. Под колесами иномарки погиб велосипедист. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Брянской области.

Трагедия случилась на трассе «Украина-Пролысово-Гавань». По предварительной версии, во время пересечения перекрестка 53-летний водитель автомобиля Toyota Camry не уступил дорогу 61-летнему велосипедисту.

К несчастью, столкновения избежать не удалось. Пожилой человек скончался до приезда бригады скорой помощи. По факту случившегося проводится проверка.