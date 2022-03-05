На пожаре в Брянске спасли двух человек

Огонь потушили за полчаса.

Около семи утра в Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС поступило сообщение о пожаре в Бежицком районе Брянска. На улице 22-го Съезда КПСС загорелась квартира.

Из помещения пожарные спасли двух человек. Огонь потушили за полчаса. Причины пожара установят специалисты.