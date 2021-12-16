Около 30 миллионов рублей получили брянские молодёжные организации на свои проекты

Во всероссийских форумах молодёжь области участвует за счёт регионального и федерального бюджетов.
В областном Правительстве обсудили развитии молодёжной политики региона. Основные направления — форумные кампании и грантовые конкурсы.
Участие во всероссийских форумах для молодёжи области организовывается за счёт регионального и федерального бюджетов. Туда входит проезд, проживание, питание и программы.
На оплату проезда из бюджета региона в 2021 году потратили около 1 миллиона рублей. В форумах приняли участие более 100 человек.
В этом году из Брянской области в Фонд Президентских грантов подано 62 заявки. 18 миллионов рублей получили 6 молодёжных общественных организаций на развитие проектов.
В рамках государственной программы «Региональная политика Брянской области» 20 некоммерческих общественных организаций получили 15 миллионов на проекты.
Всего молодёжные общественные организации области в этом году получили почти 30 миллионов рублей на развитие проектов.
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