Около 30 миллионов рублей получили брянские молодёжные организации на свои проекты

Во всероссийских форумах молодёжь области участвует за счёт регионального и федерального бюджетов.

В областном Правительстве обсудили развитии молодёжной политики региона. Основные направления — форумные кампании и грантовые конкурсы.

Участие во всероссийских форумах для молодёжи области организовывается за счёт регионального и федерального бюджетов. Туда входит проезд, проживание, питание и программы.

На оплату проезда из бюджета региона в 2021 году потратили около 1 миллиона рублей. В форумах приняли участие более 100 человек.

В этом году из Брянской области в Фонд Президентских грантов подано 62 заявки. 18 миллионов рублей получили 6 молодёжных общественных организаций на развитие проектов.

В рамках государственной программы «Региональная политика Брянской области» 20 некоммерческих общественных организаций получили 15 миллионов на проекты.

Всего молодёжные общественные организации области в этом году получили почти 30 миллионов рублей на развитие проектов.