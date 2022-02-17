Начальник Почепского дорожного управления растратил щебень и асфальт

Подозреваемый хотел получить покровительство регионального Управления автомобильных дорог.

Региональный Следственный комитет завершил расследование дела о растрате в отношении начальника Почепского ДРСУч АО «Брянскавтодор».

Следователи выяснили, что с июля по октябрь 2019 года обвиняемый передал знакомому начальника отдела регионального Управления автомобильных дорог 70 кубических метров щебня и 16 тонн асфальтобетонной смеси. За это он хотел получить покровительство и попустительство при исполнении государственных контрактов.

Преступление выявили оперативники экономической безопасности УМВД. Материалы дела передали прокурору.

Ранее бывший начальник отдела Управления автомобильных дорог Брянской области за взятки получил пять лет колонии и два миллиона штрафа.