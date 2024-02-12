Более шести тысяч тонн реагента потратили на обработку брянских дорог

За минувшие сутки коммунальщики потратили на обработку брянских дорог более шести тысяч тонн реагента. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.

В прошедшие сутки дороги регионального и межмуниципального значения убирали и обрабатывали 170 единиц техники. За сутки рабочие израсходовали более 6,6 тысяч тонн песко-соляной смеси. Этого реагента хватило на 5,3 тысяч километров автодорог.