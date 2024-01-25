Более 2,7 тыс км автодорог обработали от гололёда брянские дорожники

Более 2,7 тыс км автодорог обработали от гололёда брянские коммунальщики за сутки. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.

В Брянской области коммунальные службы продолжают убирать снег. В минувшие сутки в регионе работали 255 единиц снегоочистительной и пескораспределительной техники. Они убрали шесть тысяч километров проезжей части и более трёх тысяч километров обочин.

Более 2,7 тысяч километров автодорог специалисты обработали от гололёда. На это потратили свыше 3,3 тысяч тонн песко-соляной смеси.