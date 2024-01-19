Более трёх млн пассажиров перевезли новые троллейбусы в Брянске

Более трёх млн пассажиров перевезли в прошлом году новые троллейбусы «Адмирал» в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Брянск поступил 41 новый троллейбус «Адмирал». Машины российского производства поставила Государственная транспортная лизинговая компания. Троллейбусы обслуживают три самых протяжённых маршрута: № 14 «Юрфак БГУ» – «10-й микрорайон», № 12 «Камвольный комбинат» – «Телецентр» и № 13 «Улица Горбатова» – «Бульвар Щорса».

В прошлом году «Адмиралы» перевезли более трёх млн пассажиров. Троллейбусы интегрированы в систему «Умный транспорт».Их передвижение можно отследить в приложении. А расписание доступно также на электронных табло на остановках.