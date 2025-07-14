Над Брянщиной за ночь сбили два вражеских беспилотника
Об этом сообщает в своем телеграмм-канале Александр Богомаз.
За прошедшую ночь над территорией Брянской области силами ПВО обнаружили и уничтожили два украинских беспилотника.
Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах.
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