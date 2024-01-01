Над Брянским районом сбили беспилотник
В первый день нового года система РЭБ сбила беспилотник над Брянским районом. О происшествии в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
1 января ВСУ предприняли очередную атаку на Брянскую область. Военнослужащие Министерства обороны РФ сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа с помощью средств радиоэлектронной борьбы над Брянским районом.
«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», – уточнил Александр Богомаз.
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