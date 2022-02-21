Нарушителей тишины в Брянской области оштрафуют на пять тысяч рублей

Шуметь нельзя с 23 часов до 6 утра.

В конце 2021 года депутаты приняли закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Брянской области».

Согласно документу, шуметь запрещено с 23.00 до 6.00 и с 13.00 до 15.00 ежедневно. В выходные и праздники нарушать тишину можно только с 9 утра.

Шумом считается громкий звук телевизоров и радиоприёмников, музыка, крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, ремонтные, строительные и другие шумные работы.

Шуметь нельзя не только дома, но и на улице. Так, оштрафовать могут за громкую музыку в автомобиле или использование пиротехники.

О фактах нарушения тишины необходимо сообщить в полицию. Нарушителям грозит штраф в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей.