Брянский спикер посетил конференцию в Москве

Председатель Брянской областной думы поучаствовал во Всероссийской конференции в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В Москве в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» прошла первая Всероссийская конференция «Демографическая политика современной России: как добиться роста вопреки прогнозам». В ней приняли участие председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот и заместитель губернатора Брянской области Геннадий Лемешов. Там обсудили актуальные вопросы национальной демографической политики.
«Сегодня не только государство, но и бизнес должен быть вовлечен в демографическую повестку. Многие компании уже разработали и внедрили программы поддержки работников с детьми. Хорошо, если усилия государства и бизнеса в этом направлении будут объединены на системной основе», – подчеркнул заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев.
Вопросы, рассмотренные на конференции, были сфокусированы на укрепление института семьи и патронажа, защита материнства и детства.
«Что касается Брянской области, социальная поддержка семьи, материнства и детства является важнейшим направлением в работе депутатов Брянской областной Думы, Губернатора и Правительства области. Только системный подход, совместная и ответственная работа органов законодательной и исполнительной власти регионального и муниципального уровней позволяет добиваться того, чтобы гарантии, установленные государством для семей с детьми, реализовывались своевременно и в полном объеме», — подчеркнул спикер Валентин Суббот.
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