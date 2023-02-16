Спикер Брянской думы вручил спецтехнику пограничникам

Председатель регионального парламента вручил воинам-пограничникам новую специальную технику. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской областной думы.
В честь 30-летия со дня образования регионального Пограничного управления ФСБ России председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот встретился с воинам-пограничникам. Он вручил им новую специальную технику для выполнения поставленных задач от депутатского корпуса.
«Во все времена охрана рубежей Отечества является ответственной и почетной воинской службой. Особенно это важно сейчас, когда проходит специальная военная операция. На долю защитников Родины выпадает немало тяжелых испытаний, но все они, убежден, будут пройдены с честью. Мужество, невероятная отвага и сила духа воинов-пограничников помогают сохранить нашей стране мощь и величие, ее суверенитет», — подчеркнул Валентин Суббот.
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