Ночью над Брянской областью военные сбили семь беспилотников
Ночью над Брянской областью военные сбили семь беспилотников. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Прошедшей ночью Брянская область подверглась очередной атаке ВСУ. Военнослужащие Министерства обороны России обнаружили над регионом семь вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все цели сбили подразделения противовоздушной обороны.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», — уточнил Александр Богомаз.
