«Как подвиг Геракла»: директор брянского цирка рассказал о масштабном ремонте

2026, 17 февраля 17:07

Корреспондент go32.ru побывал за кулисами обновленного здания и узнал, как директору Константину Мазурину удалось превратить «авгиевы конюшни» в современное культурное пространство.

«Чистка авгиевых конюшен» — так охарактеризовал один из коллег объем работ, проведенных в Брянском цирке за последние три года. И это сравнение оказалось очень точным.

Директор Константин Мазурин встретил журналистов с видеопрезентацией «было-стало». Картинка «было» выглядела грустно. Здание, построенное в 1975 году, за полвека существования практически не ремонтировалось. О каком комфорте для артистов можно было говорить в таких условиях?

Но за три года все изменилось кардинально. В первую очередь взялись за быт гастролирующих артистов. Гостиница получила новую жизнь — отремонтированы номера, установлена система пожаротушения, закуплены матрасы, белье, мебель и техника.

В доме артистов и административном корпусе заменили все окна, привели в порядок входную группу, служебные кабинеты, холлы и гримерки. Особое внимание уделили санузлам, которые долгое время были источником справедливых нареканий.

Не забыли и о «главных артистах» — животных. Для них переустроили помещения, создав комфортные условия содержания. В здании появилась специальная туалетная комната для посетителей с ограниченными возможностями.

Серьезная проблема была с куполом — крыша протекала. Провели возможный ремонт: зачистили и заделали все отверстия. Теперь капель не страшна.

Технически цирк тоже вышел на новый уровень. Установленная светозвуковая аппаратура настолько качественная, что приезжающие артисты предпочитают ее своему оборудованию.

Внешне тоже все изменилось. Вместо стен, испорченных граффити с рекламой, появились красочные картины из цирковой жизни и аккуратные газоны.

Как отметил Григорий Кожурин из Общественной палаты области, десять лет назад закулисье цирка было просто кошмаром. Для сравнения: только замена остекления фасада в 2014 году потребовала 14 миллионов рублей и изменений в федеральном законодательстве.

Впереди — следующий этап: обновление фойе и замена кресел в зрительном зале. То есть всего того, что непосредственно видят зрители.

Работа предстоит масштабная, но Мазурин настроен оптимистично: «Любите цирк, приходите к нам — а мы вас очень любим и ждем!».