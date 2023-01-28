Новая школа №72 откроется в Брянске

Новая школа №72 на улице Романа Брянского в областном центре откроется 31 января.

Глава администрации Александр Макаров посетил новое учебное заведение в 4-м микрорайоне Брянска — школе №72

«Оценил её состояние. Планируем, что дети сядут за парты 31 января. Поручение Губернатора Александра Васильевича Богомаза мы выполнили — школа готова принять учеников. Хочу поблагодарить за помощь в подготовке школы к учебному процессу строителей, педагогов, родителей и старшеклассников!» – написал он в своих соцсетях.

Напомним, школа №72 на улице Романа Брянского рассчитана на 1 225 мест. Четырёхэтажное здание начали строить в сентябре 2020 года. Стоимость муниципального контракта составила 923,3 млн рублей.