Новое здание для мировых судей построили в Стародубе. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В Стародубском муниципальном округе торжественно открыли новое здание мировых судебных участков. Сотрудников поздравили губернатор региона Александр Богомаз и председатель Брянского областного суда Александр Курганов.

«Институт мировых судей в нашей области работает уже четверть века. За это время практически с нуля была создана материально-техническая база, укомплектован штат, как мировых судей, так и работников аппарата», – уточнил Александр Богомаз.

За семь лет в 21 районе Брянской области отремонтировали здания и помещения мировых судебных участков, а в Стародубе и Суземке – построили новые. В этом году ещё одно построят в Мглине.

«Мы и дальше будем создавать комфортные условия для нашего правосудия. Надеюсь, в этих условиях и дальше будут приниматься правильные решения, направленные на защиту интересов граждан», – заключил Александр Богомаз.