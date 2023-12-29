Новые автобусы получили школы Брянской области

49 новых автобусов получили школы Брянской области. Об этом рассказали в городской администрации.

В областном центре прошла церемония вручения нового транспорта образовательным учреждениям региона. Ключи от 49 автобусов из рук губернатор Брянской области получили представители школ.

«Техника, вручаемая сегодня, позволит детям, в том числе из отдаленных районов, быть ближе к центрам образования, спорта, культуры, которые есть у нас в регионе», — подчеркнул Александр Богомаз.

В частности, восемь школ Брянска получат 11 автобусов. Десять «ГАЗель NEXT», вместимостью 22 места каждая, передадут школам №59, 72, 9, 22, 66, лицею №27 и Центру образования «Перспектива». Один автобус «ПАЗ» на 28 мест предназначен для гимназии №1. Весь транспорт сертифицирован, оснащен световой сигнализацией, маркировкой и системами безопасности.

«Это замечательная поддержка, особенно для нашего лицея. Ведь здесь учатся дети не только из Брянска, но и многих районов Брянщины. Лицеисты воспитываются в нашем пансионе «Орбита». Поэтому один из автобусов мы направим на развитие наших детей, проживающих там. Ребята смогут получать полноценные экскурсионные программы, посещать предприятия Брянской области», — отметил директор лицея №1 им. А.С. Пушкина Юрий Клюев.