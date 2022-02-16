Объёмы производства молока выросли в Брянской области

Ежесуточно производится около 600 тонн молока.
Объемы производства молока выросли в Брянской области по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили на совещании в региональном правительстве.
В регионе производством молока занимаются 235 сельхозпредприятий. Надои в среднем на корову составляют более 5700 килограммов. В лидерах находятся Стародубский, Брянский и Комаричский районы.
В январе этого года произведено 19 тысяч тонн молока. Ежесуточно производится около 600 тонн молока, что на 20 тонн больше уровня начала года. На молокоперерабатывающие предприятия поставляют более 500 тонн продукции.
Губернатор области отметил устойчивость развития молочного производства в регионе.
«Нам есть с чем сравнить: семь лет назад надой на одну корову был около 2700 килограммов, а сейчас средний показатель превышает 5700 килограммов, а в племенных хозяйствах – и более 7 тысяч килограммов, а это пусть и небольшая, но прибыль для наших предприятий, и перспективы в этом направлении есть», – подчеркнул Александр Богомаз.
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