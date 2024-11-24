Очередной беспилотник сбила система ПВО над Брянщиной
Очередной беспилотник сбила система ПВО над Брянщиной утром. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
Утром 24 ноября военнослужащие Минобороны России пресекли очередную попытку террористической атаки ВСУ на Брянскую область. Над регионом заметили Пресечена попытка киевского режима беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Нарушителя уничтожила система противовоздушной обороны.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил Александр Богомаз.
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