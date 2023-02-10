Очередной беспилотник сбили над Брянским районом

Ещё один беспилотник сбила система ПВО над Брянским районом. Об этом в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

10 февраля системы противовоздушной обороны отразили атаку очередную ВСУ.

«Благодаря нашим защитникам над Брянским районом сбит БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», – уточнил глава региона Александр Богомаз.