Очередной беспилотник сбили военные на Брянской областью
Очередной беспилотник уничтожили военные в Брасовском районе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
12 марта очередную атаку ВСУ на Брянскую область пресекли военнослужащие Министерства обороны России. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа нарушил границу Брасовского района. Система противовоздушной обороны уничтожила технику.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — подчеркнул Александр Богомаз.