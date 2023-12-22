Очередной беспилотник заметили над Карачевским районом

Пятый беспилотник сбили над Брянской области в пятницу. О происшествии в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Еще одна атака ВСУ произошла 22 декабря в Брянской области. В этот раз беспилотный летательный аппарат заметили над Карачевским районом. Военнослужащие Министерства обороны РФ сбили его средствами радиоэлектронной борьбы.

На месте происшествия работают оперативные службы. Люди не пострадали и разрушений также нет.