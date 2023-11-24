Брянские школьники узнали о вузах Дальнего Востока
Брянские школьники на форуме в Москве узнали о вузах Дальнего Востока. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
В Москве на площадке «Точки кипения – Арбат» прошел Форум школьников в рамках проекта «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2023». На мероприятие собрались старшеклассники из столицы, Подмосковья, Калуги и Брянска.
Школьники узнали о высшем образовании в лучших учебных заведениях Дальнего Востока. Также ребятам рассказали о перспективах трудоустройства, сотрудничестве с Китаем, соцпрограммах, льгота для бизнеса и туристических возможностях.
В вузах Дальнего Востока учатся 12 137 студентов из других регионов.
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