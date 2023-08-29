«Проектный марафон» стартовал в Брянске

На «Проектном марафоне» брянца помогут подготовиться к грантовому конкурсу. Об этом рассказали в городской администрации.
«Проектный марафон» стартовал в областном центре. Мероприятие проводит Брянский молодёжный центр. Марафон состоит из семинаров и консультаций для подготовки социальных проектов ко второму сезону конкурса от «Росмолодёжь.Гранты».
Эксперты обучают участников разработке проектной заявки, помогают определить и исследовать социальную проблему, найти лучшее решение, составить бюджет и договориться с партнёрами.
На конкурс от «Росмолодёжь.Гранты» могут подать заявки молодые люди в возрасте 14-35 лет по 18 тематическим номинациям. Сумма выигрыша вирируется от 100 тысяч до 1 млн рублей. Проекты на конкурс принимаются до 24 сентября 2023 года.
Встречи «Проектного марафона» проходят в культурно-просветительском центре «Пространство» по адресу: улица Дуки, 86. Следующий семинар пройдёт 31 августа в 18 часов.
Возрастные ограничения 12+
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