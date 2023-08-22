Около Кургана Бессмертия в Брянске отметили День флага

Большой триколор развернули около Кургана Бессмертия в Брянске в День государственного флага России. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

В областном центре прошли торжества в честь Дня государственного флага России. Основные торжества провели возле Кургана Бессмертия в Центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска.

В церемонии поднятия Государственного флага России поучаствовали глава региона Александр Богомаз, участник спецоперации Вадим Кучерявенков и президент школьного самоуправления Брянки ЛНР Роман Антонов. После этого прозвучал гимн Российской Федерации.

«Все значимые события в жизни России отмечаются подъемом государственного флага. В этот праздничный день с чувством особой гордости подняли флаг вместе с участником специальной военной операции, защищающим нашу страну, Вадимом Кучерявенковым и школьником из нашей подшефной Брянки Луганской Народной Республики Романом Антоновым. Для него, как и для других ребят из Брянки, которые отдыхают в наших загородных лагерях, этот день особенный, ведь теперь они — граждане великой, единой, непобедимой России!» — подчеркнул губернатор региона Александр Богомаз.

Волонтеры развернули большой триколор в честь праздника. Мероприятие завершилось патриотическим велопробегом.