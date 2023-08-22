Город32

Около Кургана Бессмертия в Брянске отметили День флага

2023, 22 августа 16:57 Лента новостей
Около Кургана Бессмертия в Брянске отметили День флага
Источник фото

Большой триколор развернули около Кургана Бессмертия в Брянске в День государственного флага России. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз. 

В областном центре прошли торжества в честь Дня государственного флага России. Основные торжества провели возле Кургана Бессмертия в Центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска.

В церемонии поднятия Государственного флага России поучаствовали глава региона Александр Богомаз, участник спецоперации Вадим Кучерявенков и президент школьного самоуправления Брянки ЛНР Роман Антонов. После этого прозвучал гимн Российской Федерации. 

«Все значимые события в жизни России отмечаются подъемом государственного флага. В этот праздничный день с чувством особой гордости подняли флаг вместе с участником специальной военной операции, защищающим нашу страну, Вадимом Кучерявенковым и школьником из нашей подшефной Брянки Луганской Народной Республики Романом Антоновым.  Для него, как и для других ребят из Брянки, которые отдыхают в наших загородных лагерях, этот день особенный, ведь теперь они — граждане великой, единой, непобедимой России!» — подчеркнул губернатор региона Александр Богомаз.

Волонтеры развернули большой триколор в честь праздника. Мероприятие завершилось патриотическим велопробегом.

Читайте также
Мошенника из Москвы задержали брянские полицейские
22 августа 19:36
Мошенника из Москвы задержали брянские полицейские
Жительница Брянска чуть не зарезала сожителя накануне 8 марта
22 августа 17:39
Жительница Брянска чуть не зарезала сожителя накануне 8 марта
Вице-мэр Брянска призвал заменить старые дорожные машины
22 августа 16:42
Вице-мэр Брянска призвал заменить старые дорожные машины
День российского флага отметили в Брянске
22 августа 15:20
День российского флага отметили в Брянске

Новости регионов

16.08.2023 11:59
Кадры для АПК и медицины
Ремонт ЦРБ, подготовка специалистов для сельского хозяйства и повышение качества воды. Эти и другие темы были затронуты в ходе визита врио губернатора Василия Анохина в Демидовский район. Одной из точек маршрута главы региона стала местная ЦРБ. Учреждение здравоохранения сегодня нуждается в реконструкции и обновлении медицинского оборудования. Больничный городок районной больницы был сдан в 1985 году.
16.08.2023 11:58
К первой работе – первая квартира
На Смоленщине активно поддерживают студентов, обучающихся по целевому набору. На прошлой неделе медики-целевики получили ключи от служебных квартир. Первым таким специалистом стала 22-летняя Мария Трифонова, которая несколько месяцев назад окончила Рославльский медицинский техникум. Во время обучения Мария подписала целевой договор и приняла на себя обязательство прийти после учёбы на «скорую» фельдшером. Своего жилья у девушки
16.08.2023 11:56
Курс на обновление
Какие изменения ждут Велижский район? Врио губернатора Василий Анохин продолжает совершать рабочие поездки в муниципалитеты Смоленщины, где встречается с местными жителями, знакомится с работой социальных объектов и с реализацией важных проектов. Во время посещения Велижского района Василий Анохин сделал остановку в Велижской детской юношеской спортивной школе, где занимаются 150 воспитанников. По программе «Развитие физической культуры

Актуальные темы

Лента новостей
Грузовой габаритный автомобиль собрали на брянском заводе
Разное
Глава администрации брянского села получила условный срок за служебный подлог
Общество
Вице-мэр Брянска занял первое место в вождении боевых машин
Происшествия
Пассажир погиб на трассе в Новозыбковском районе
Общество
Собрание Российского общества «Знание» прошло в Брянске

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» досрочно завершил обновление системы оповещения в Брянской области
«Ростелеком» досрочно завершил обновление системы оповещения в Брянской области

«Ростелеком» в Брянской области на четыре месяца раньше срока, запланированного госконтрактом, завершил реконструкцию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения[1] (РАСЦО). С начала года специалисты компании подключили к цифровым каналам передачи данных более 100 громкоговорителей и 36 электросирен.

Железнодорожники фиксируют рост несчастных случаев в Брянской области
Железнодорожники фиксируют рост несчастных случаев в Брянской области

В январе – июле 2023 года в Брянской области в границах Московской железной дороги количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры увеличилось до 7, за тот же период 2022 года было зафиксировано 5 случаев. При этом происшествий с несовершеннолетними не зафиксировано (в 2022 году – 2).

В Брянскэнерго завершился очередной сезон работы студенческих энергетических отрядов
В Брянскэнерго завершился очередной сезон работы студенческих энергетических отрядов

В филиале ПАО «Россети Центр» − «Брянскэнерго» завершился сезон работы студенческих строительных отрядов на объектах энергопредприятия.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.