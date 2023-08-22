Около Кургана Бессмертия в Брянске отметили День флага

Большой триколор развернули около Кургана Бессмертия в Брянске в День государственного флага России. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
В областном центре прошли торжества в честь Дня государственного флага России. Основные торжества провели возле Кургана Бессмертия в Центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска.
В церемонии поднятия Государственного флага России поучаствовали глава региона Александр Богомаз, участник спецоперации Вадим Кучерявенков и президент школьного самоуправления Брянки ЛНР Роман Антонов. После этого прозвучал гимн Российской Федерации.
«Все значимые события в жизни России отмечаются подъемом государственного флага. В этот праздничный день с чувством особой гордости подняли флаг вместе с участником специальной военной операции, защищающим нашу страну, Вадимом Кучерявенковым и школьником из нашей подшефной Брянки Луганской Народной Республики Романом Антоновым. Для него, как и для других ребят из Брянки, которые отдыхают в наших загородных лагерях, этот день особенный, ведь теперь они — граждане великой, единой, непобедимой России!» — подчеркнул губернатор региона Александр Богомаз.
Волонтеры развернули большой триколор в честь праздника. Мероприятие завершилось патриотическим велопробегом.
16.08.2023 11:59
Кадры для АПК и медицины
Ремонт ЦРБ, подготовка специалистов для сельского хозяйства и повышение качества воды. Эти и другие темы были затронуты в ходе визита врио губернатора Василия Анохина в Демидовский район. Одной из точек маршрута главы региона стала местная ЦРБ. Учреждение здравоохранения сегодня нуждается в реконструкции и обновлении медицинского оборудования. Больничный городок районной больницы был сдан в 1985 году.
16.08.2023 11:58
К первой работе – первая квартира
На Смоленщине активно поддерживают студентов, обучающихся по целевому набору. На прошлой неделе медики-целевики получили ключи от служебных квартир. Первым таким специалистом стала 22-летняя Мария Трифонова, которая несколько месяцев назад окончила Рославльский медицинский техникум. Во время обучения Мария подписала целевой договор и приняла на себя обязательство прийти после учёбы на «скорую» фельдшером. Своего жилья у девушки
16.08.2023 11:56
Курс на обновление
Какие изменения ждут Велижский район? Врио губернатора Василий Анохин продолжает совершать рабочие поездки в муниципалитеты Смоленщины, где встречается с местными жителями, знакомится с работой социальных объектов и с реализацией важных проектов. Во время посещения Велижского района Василий Анохин сделал остановку в Велижской детской юношеской спортивной школе, где занимаются 150 воспитанников. По программе «Развитие физической культуры