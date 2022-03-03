Оперштаб по контролю цен создадут в Брянской области

Оснований для повышения цен региональными сельхозпредприятиями нет.

Губернатор Брянской области провёл совещание по формированию цен на сельскохозяйственную продукцию в регионе.

«Вчера встречались с сельхозпроизводителями, руководителями предприятий переработки, пока оснований для повышения цен нет. Жители видят только конечную цену, сформированную торговой сетью, тогда как она изначально ниже и включает в cебя ряд составляющих: нужно вырастить зерно, перемолоть муку, это труд людей, техника, электроэнергия, вода, газ, а в торговых сетях в итоге такая цена», — отметил Александр Богомаз.

Глава региона добавил, что в регионе достаточно сельхозпродукции, но цена для потребителей формируют крупные торговые сети. И важно мониторить цены на социально значимые продукты, чтобы не допустить спекулятивного роста стоимости.

Александр Богомаз поручил создать оперативный штаб по контролю цен. В него включат сотрудников прокуратуры, управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области, управления потребительского рынка.