Организатор азартных игр в Брянске предстанет перед судом

У подозреваемого также изъяли порох и патроны.

Региональный следком расследовал дело о незаконной организации азартных игр.

Следователи установили, что 31-летний житель Брянска вместе с пятерыми жителями Московской и Брянской области, с 2019 по 2021 год организовывали в арендованных помещениях в областном центре подпольные игровые клубы.

Также при обыске у подозреваемого полицейские изъяли восемь патронов для охотничьего огнестрельного оружия и более 380 грамм бездымного пороха.

Уголовное дело направлено в суд.