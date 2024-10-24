Город32

Освященное знамя отряду «БАРС — Брянск» вручил исполняющий обязанности мэра

2024, 24 октября 16:51 Лента новостей
Освященное знамя отряду «БАРС — Брянск» вручил исполняющий обязанности мэра
Источник фото

Освященное знамя  «За победу воинства святой Руси» отряду «БАРС — Брянск» вручил исполняющий обязанности мэра Александр Макаров. Об этом сообщили в городской администрации. 

В расположении отряда «БАРС — Брянск» состоялся концерт. Творческие коллективы приехали поддержать боевой дух добровольцев патриотическими песнями.

Часть концерта стала  торжественная церемония. исполняющий обязанности главы Брянской городской администрации Александр Макаров вручил командиру добровольческого соединения Сергею Антошину освященное знамя «За победу воинства святой Руси» бойцам отряда «БАРС — Брянск».

 

Фото — кадр из сюжета телеканала «Брянская губерния»

Читайте также
Депутаты поддержали установление выплаты добровольцам «БАРС – Брянск»
24 октября 15:59
Депутаты поддержали установление выплаты добровольцам «БАРС – Брянск»
Добровольцев брянского БАРСа не коснётся мобилизация
23 октября 14:45
Добровольцев брянского БАРСа не коснётся мобилизация
Новые машины передал брянский губернатор отряду БАРС
09 октября 14:28
Новые машины передал брянский губернатор отряду БАРС
Замглавы горадминистрации стал начальником штаба отряда «БАРС»
20 сентября 15:28
Замглавы горадминистрации стал начальником штаба отряда «БАРС»

Новости регионов

23.10.2024 11:08
Разрушений. Нет
В Смоленске началось восстановление костёла, а крепостную стену ждёт масштабная реконструкция, которая завершится в 2028 году. Хорошими новостями поделился губернатор Василий Анохин. Он уточнил, что план восстановления уникального памятника русского оборонительного зодчества подготовлен и утверждён правительством области и Минкультуры  России. «Цель масштабного проекта – не просто сохранить, но и вовлечь объект культурного наследия в современное
23.10.2024 11:07
Цифровое равенство
Сегодня в условиях санкций одной из ключевых задач развития российской экономики является повышение производительности труда. А эффективным инструментом в этом вопросе выступает цифровизация, которая позволяет автоматизировать рутинные процессы и оптимизировать работу организации. Помогать предприятиям региона по внедрении информационных технологий будет новый отраслевой центр компетенций по цифровизации промышленности, созданный на базе дивизиона «Машиностроение и металлообработка» ГК
23.10.2024 11:06
Первосвятительский визит
Краткие итоги пребывания в регионе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В минувшие выходные регион с первосвятительским визитом посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который посвятил архипастырскому служению на Смоленской кафедре без малого четверть века (с 1984-го по 2009 годы).  «Считаю глубоко символичным, что этот визит Святейший  Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает

Актуальные темы

Происшествия
Брянский суд рассмотрит дело о гибели мужчины от удара током
Происшествия
Велосипедист погиб в ДТП на брянской трассе
Общество
Добровольцев брянского БАРСа не коснётся мобилизация
Лента новостей
Беспилотник врезался в нежилое здание в Брянской области
Происшествия
Брянские следователи возбудили дело о служебном подлоге

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Домашний интернет с банковской гарантией: «Ростелеком» и «СберМобайл» запускают совместный проект
Домашний интернет с банковской гарантией: «Ростелеком» и «СберМобайл» запускают совместный проект

«СберМобайл» и «Ростелеком» подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого виртуальный оператор связи сможет предлагать своим клиентам доступ к услугам высокоскоростного интернета и цифрового телевидения на базе инфраструктуры «Ростелекома». Подписи под документом поставили заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Антон Годовиков и генеральный директор «СберМобайла» Сергей Волков на форуме инновационных финансовых технологий «Finopolis-2024».

Движение автомобилей через два железнодорожных переезда на перегоне Сельцо – Ржаница в Брянской области будет ограничено 23-24 октября на время ремонта
Движение автомобилей через два железнодорожных переезда на перегоне Сельцо – Ржаница в Брянской области будет ограничено 23-24 октября на время ремонта

Движение автомобилей через два железнодорожных переезда, расположенных возле платформ Чернетово и Эдазия на перегоне Сельцо – Ржаница в Брянской области на время проведения ремонтных работ с 16:10 23 октября до 16:40 24 октября будет организовано по одной полосе.  

Игорь Маковский: компания «Россети Центр» подтвердила статус системообразующей ТСО в 20 субъектах Российской Федерации
Игорь Маковский: компания «Россети Центр» подтвердила статус системообразующей ТСО в 20 субъектах Российской Федерации

Как сообщает телеграм канал «ИнформБюро», Игорь Маковский: компания «Россети Центр» подтвердила статус системообразующей ТСО в 20 субъектах Российской Федерации

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.