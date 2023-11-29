От гололёда брянские дорожники обработали более трёх тысяч километров магистралей

За минувшие сутки дорожники убрали снег на 4769 км проезжей части и 2744 км обочин региональных и межмуниципальных магистралях. Кроме того, специальные машины обработали от гололёда 3779 километров автодорог. на это израсходовали 4658 тонн песко-соляной смеси. В уборке участвовали 250 единиц снегоочистительной и пескораспределительной техники.

За сутки брянские коммунальщики обработали от гололёда 3779 километров километров автодорог. Об этом сообщили в региональном профильном управлении.

С беспилотниками на «ты» На базе военного центра госуниверситета смолян обучат управлению БПЛА. В стенах Смоленского государственного университета дали старт новому обучающему работе с беспилотниками проекту «Zащитники». Он создан региональным отделением «Единая Россия», ее депутатами и сторонниками. Идею поддержало руководство вуза. Теперь на базе военного учебного центра СмолГУ для студентов и активистов будут давать уроки работы с беспилотниками. Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов поприветствовал

Железнодорожники провели экскурсию для воспитанников реабилитационного центра «Вишенки» на вокзале Смоленск Сотрудники МЖД и транспортной полиции провели познавательную экскурсию по железнодорожному вокзалу Смоленск для воспитанников СОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки». Мероприятие было направлено на адаптацию детей к жизни в обществе и их социализацию. Гостей комплекса познакомили с основными зонами вокзала, объяснили, что делать, если вдруг потерялся, как пройти досмотр, купить