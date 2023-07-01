Память погибших в горячих точках почтили в Брянске

Память воинов, погибших в горячих точках, почтили у мемориала «Круговая оборона»в Брянске.

1 июля в России отмечают День ветеранов боевых действий. В Брянске памятный митинг прошёл в областном центре у мемориала «Круговая оборона». Участники церемонии возложили цветы к памятным бюстам на Аллее Славы и мемориалу. Они почтили память воинов минутой молчания.

«Это день памяти всех, кто выполнял воинский долг в горячих точках, в вооруженных конфликтах на территории нашей страны и за ее пределами. … Наши воины и сегодня защищают всех нас, нашу Родину, сражаются за мирное небо и свободу. Мы гордимся каждым из наших Героев!» – подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.