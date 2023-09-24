Первый матч между женскими хоккейными командами прошел в Климово

Первый в истории брянского спорта матч между женскими хоккейными командами прошел в Климово. Об этом сообщил в пресс-службе регионального правительства.

В Климово стартовало Первенства Брянской области по хоккею с шайбой. Первыми на лёд вышли единственные в регионе женские хоккейные команды. «Авангард» и «Сокол» провели первый в истории брянского хоккея матч.

«Женщины показали яркую борьбу и пример своим детям, насколько важно вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Мы, взрослые, должны делать все, чтобы наши дети росли умными и здоровыми! Только спорт дает человеку уверенность в себе и умение добиваться поставленных целей!» — сказал губернатор региона Александр Богомаз.

Глава области вручил сертификат на покупку формы для женской спортивной команды «Сокол» из Суземки.

«Первая в Брянской области женская хоккейная команда «Авангард» была создана по инициативе мам юных хоккеистов в ноябре прошлого года, мы закупили для них форму, а сегодня вручили сертификат на хоккейную экипировку и суземской команде», — отметил Александр Богомаз.