Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко посетил приграничные районы Брянщины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянскую область прибыл первый Заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. Вместе с губернатором региона они посетили приграничные районы, в том числе место дислокации теробороны.

«Говорить о таком комплексе защиты границы проще, чем реализовать. Желающих стать на защиту своих рубежей в Брянске много, но именно всё грамотно организовать – создать структуру, определиться с самозащитой, оружием, подчинением, безопасностью, особенностями службы – это серьёзная работа. И у нас в регионе она проведена: на сегодня все необходимые структуры территориальной обороны в Брянской области созданы», – подчеркнул Александр Богомаз.

В штабе теробороны Сергей Кириенко пообщался с начальником региональной Росгвардии Иваном Ванчуговым, командующим группировкой «Брянск» Владимиром Золотухиным и директором Центра специального назначения «Защита» Павлом Кирси, а также с военнослужащими.

«Мне приятно было видеть земляков – добровольцев, которые спокойно и компетентно рассказывали о своей новой службе, об особенностях быта, о полном комплекте оружия и боеприпасов, о задачах организации», – добавил Александр Богомаз.

Сергей Кириенко передал бойцам генератор шумовых помех «Мгла М10», шесть машин «УАЗ», ноутбуки и квадрокоптеры Mavic 3 Pro.

«Территориальная оборона – это система, целый комплекс мероприятий, который продуман нами по заданию военных. Одна из задач людей, которые пошли служить в тероборону – противодействие десантно-диверсионным силам противника», – подчеркнул Александр Богомаз.

Первый замруководителя Администрации Президента России высоко помощь военнослужащим от исполнительной власти региона.

«Он отметил, что население приграничного региона сохраняет спокойствие, правильно оценивает угрозы соседей и ведёт планомерную работу по укреплению своей территории», – добавил Александр Богомаз.