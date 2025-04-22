Питбайк столкнулся с автомобилем в Дятьковском районе

Мужчина пострадали при столкновении питбайк с автомобилем в Дятьковском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Дятьковском районе накануне произошла авария. В посёлке Бытошь в районе дома 81 по улице Ленина 36-летний водитель на питбайке Sharmax врезался в автомобиль «ВАЗ-21074».

Байкер с травмами попал в больницу. Водительского удостоверения у мужчины нет. Он пренебрёг также шлемом и защитной экипировкой.