По Славянскому мосту в Брянске проехали первые машины
Брянский губернатор открыл движение по Славянскому мосту в Брянске. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.
В Брянске для машин открылся новый Славянский мост через Десну.
«Красавец мост вместе с дорогой-дамбой связал Советский, Володарский и Фокинский районы Брянска, и этого ждало не одно поколение наших жителей еще с советских времен», – подчеркнул
Движение по мосту открыли в тестовом режиме. Инспекторы ГИБДД будут регулировать транспортные потоки. Специалисты оценят и подкорректируют организацию движения на перекрестке.
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