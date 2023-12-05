По Славянскому мосту в Брянске проехали первые машины

Брянский губернатор открыл движение по Славянскому мосту в Брянске. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

В Брянске для машин открылся новый Славянский мост через Десну.

«Красавец мост вместе с дорогой-дамбой связал Советский, Володарский и Фокинский районы Брянска, и этого ждало не одно поколение наших жителей еще с советских времен», – подчеркнул

Движение по мосту открыли в тестовом режиме. Инспекторы ГИБДД будут регулировать транспортные потоки. Специалисты оценят и подкорректируют организацию движения на перекрестке.