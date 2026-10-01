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Повторно севший за руль пьяным брянец лишился мопеда

2026, 01 октября 09:51
Повторно севший за руль пьяным брянец лишился мопеда
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Житель Жирятинского района, повторно севший за руль пьяным, лишился мопеда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о повторном управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 52-летний житель Жирятинского района.

В апреле 2026 года фигуранта  за рулём мопед Orion на улице Полевая в деревне  Комягино остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом он перевозил несовершеннолетнего ребёнка. Ранее обвиняемый уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона. 

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы и оставил без водительского удостоверения на два года. Мопед конфискован в доход государства. Решение не вступило в законную силу.

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