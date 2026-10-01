Повторно севший за руль пьяным брянец лишился мопеда

2026, 01 октября 09:51

Житель Жирятинского района, повторно севший за руль пьяным, лишился мопеда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о повторном управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 52-летний житель Жирятинского района.

В апреле 2026 года фигуранта за рулём мопед Orion на улице Полевая в деревне Комягино остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом он перевозил несовершеннолетнего ребёнка. Ранее обвиняемый уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы и оставил без водительского удостоверения на два года. Мопед конфискован в доход государства. Решение не вступило в законную силу.