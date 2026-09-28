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ДТП

Четыре человека пострадали в ДТП на брянской трассе в воскресенье

2026, 28 сентября 13:23
Четыре человека пострадали в ДТП на брянской трассе в воскресенье
Источник фото

Четыре человека пострадали в ДТП на брянской трассе в воскресенье. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

 

В воскресенье, 27 сентября, на 15-м километре автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе произошло ДТП. 

23-летний мужчина за рулём автомобиля Kia Cerato столкнулся с Chevrolet Lacetti. 27-летний водитель второй иномарки в этот момент начал разворачиваться. 

Оба автомобилиста получили травмы. Также пострадали 16-летняя пассажирка Kia и 27-летняя пассажирка Chevrolet. Всех доставили в больницу. 

Полицейские проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. 

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