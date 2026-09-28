Четыре человека пострадали в ДТП на брянской трассе в воскресенье

2026, 28 сентября 13:23

Четыре человека пострадали в ДТП на брянской трассе в воскресенье. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В воскресенье, 27 сентября, на 15-м километре автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе произошло ДТП.

23-летний мужчина за рулём автомобиля Kia Cerato столкнулся с Chevrolet Lacetti. 27-летний водитель второй иномарки в этот момент начал разворачиваться.

Оба автомобилиста получили травмы. Также пострадали 16-летняя пассажирка Kia и 27-летняя пассажирка Chevrolet. Всех доставили в больницу.

Полицейские проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.