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ЖКХ

На улице Котовского в Брянске подрядчик уложил верхний слой асфальта

2026, 02 октября 18:35
На улице Котовского в Брянске подрядчик уложил верхний слой асфальта
Источник фото

На улице Котовского в Брянске подрядчик уложил верхний слой асфальта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В Фокинском районе города Брянска продолжается капитальный ремонт улицы Котовского. Работы стартовали в августе. Подрядчик уже завершает укладку верхнего слоя асфальта на проезжей части.

Кроме того, специалисты установят светофоры на пересечении с улицами Транспортной и Менжинского, а также поставят 22 дополнительных светодиодных фонаря. Также на дороге появится три искусственные неровности и 28 новых дорожных знаков для обеспечения безопасности пешеходов.

Ремонт улицы Котовского обойдётся в более чем 30,5 миллиона рублей. Работы проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Капремонт подрядчик должен закончить в 2027 году.

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