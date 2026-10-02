На улице Котовского в Брянске подрядчик уложил верхний слой асфальта

2026, 02 октября 18:35

На улице Котовского в Брянске подрядчик уложил верхний слой асфальта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Фокинском районе города Брянска продолжается капитальный ремонт улицы Котовского. Работы стартовали в августе. Подрядчик уже завершает укладку верхнего слоя асфальта на проезжей части.

Кроме того, специалисты установят светофоры на пересечении с улицами Транспортной и Менжинского, а также поставят 22 дополнительных светодиодных фонаря. Также на дороге появится три искусственные неровности и 28 новых дорожных знаков для обеспечения безопасности пешеходов.

Ремонт улицы Котовского обойдётся в более чем 30,5 миллиона рублей. Работы проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Капремонт подрядчик должен закончить в 2027 году.