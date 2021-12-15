По вине брянской автоледи погибли семь человек

Женщина-водитель спровоцировала аварию с тремя автомобилями.

Специализированный отдел Следственного управления УМВД России по Брянской области завершил расследование уголовного дела по факту аварии, в которой погибли семь человек.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 октября этого года на втором километре автодороги «Брянск – Смоленск – Жирятино» в Брянском районе.

В полиции сообщили, что 32-летняя водитель Mitsubishi выехала на встречную полосу и задела автомобиль Hyundai. Тот столкнулся с отечественной Lada. На месте аварии погибли 25-летний водитель, 49-летний и 40-летний пассажиры автомобиля Lada, 44-летняя водитель Hyundai. 68-летняя пассажирка Hyundai, 43-летний и 40-летняя пассажиры Lada попали в больницу, но умерли от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальное наказание — до семи лет тюрьмы. Вину женщина-водитель признала.