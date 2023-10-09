Победители Первенства Брянской области по самбо представят регион на Первенстве ЦФО

В Брянске завершилось областное Первенство по самбо среди юниоров и юниорок. Поединки состоялись на площадках Дворца единоборств имени Артёма Осипенко и выявили сильнейших спортсменов в возрасте до 24 лет. Подробности рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Так, участниками масштабного спортивного события стали представители Брянска, Клинцов, Стародуба, Почепа и Брянского района. В ходе захватывающих боев было разыграно десять комплектов наград. Каждый упорно стремился к победе в своей весовой номинации.

По итогам Первенства золотыми медалями среди юношей отмечены Дмитрий Кочергин (53 кг), Егор Молодьков (58 кг), Михаил Романенко (64 кг), Павел Швец (71 кг), Илья Юркевич (79 кг), Роман Моторкин (88 кг), Иван Гадючка (98 кг) и Данила Хитрун (98+). Среди девушек первые места заняли Анастасия Захарченко (59 кг) и Вероника Михалина (72 кг).

Теперь перед победителями открывается прекрасная возможность ярко заявить о себе в Первенстве ЦФО.