Почти 12 тысяч юных брянцев пойдут в первый класс в сентябре. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В новый учебный год в школы Брянской области пойдут более 130 тысяч ребят. 11 834 детей сядут за парты в первый раз. Детские сады будут посещать 44 тысячи малышей.

«Особое внимание будет уделено организации учебного процесса в школах, расположенных в приграничных районах области. С 1 сентября к занятиям с использованием дистанционных технологий приступят более 1700 обучающихся», – уточнил Александр Богомаз.

Линейки в честь Дня знаний пройдут 2 сентября. На мероприятиях будут действовать меры безопасности с учетом режима контртеррористической операции.