2026, 16 апреля 16:36
Почти 3000 детей из Брянска и Брянки отдохнут в лагере «Огонёк» будущим летом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

На совещании при главе администрации города Брянска Александре Макарове речь шла об организации отдыха школьников наступающим летом. 

В каникулы в Брянске будет работать восемь загородных лагерей и четыре лагеря санаторного типа. Также дети могут отдохнуть в лагерях с дневным пребыванием на базе школ и спортивных организаций. Приём заявок от родителей на приобретение путёвок начался 15 апреля. 

В этом году в составе оздоровительного комплекса «Лесной» будет работать один лагерь «Огонёк». За четыре смены там отдохнут почти 3000 из Брянска и области, а также из города Брянки Луганской Народной Республики.

«В летний сезон каждую смену в лагере посветят своей теме. Будет патриотическая – «В единстве наша сила», «По дорогам дружбы» — в честь Года единства народов России. Творческую молодёжь соберёт смена «Страна талантов: один народ – тысяча идей», а спортсменов – «Вместе к рекордам». Ежедневно в «Огоньке» будут проходить культурно-массовые и спортивные мероприятия, встречи по основам безопасности и здоровому образу жизни. В лагере организуют работу кружки по интересам, откроется библиотека. Пройдут творческие вечера с актёрами брянских театров, мастер-класс по работе на телевидении. Покажут спектакли брянского ТЮЗа и цирковые представления», — рассказал начальник управления образования Альберт Малкин.

В лагере «Искорка» пройдёт смены для 920 ребят. В палаточном городке «Пространство туризма» пять недельных смен проведут школьники от 11 до 13 лет.

