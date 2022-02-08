Почётное звание присвоили четверым брянским учёным

Сегодня отмечают День российской науки.
Четыре учёных региона получили почётное звание «Заслуженный учёный Брянской области».
За научные исследования в сфере материаловедения, ресурсосбережения, радиоэкологии и строительного производства наградили профессора Брянского государственного инженерно-технологического университета Сергей Ахременко.
Отметили вклад директора инженерно-технологического института Брянского государственного аграрного университета Алексея Купреенко в организацию специализированной научно-исследовательской лаборатории и формирование системы научных исследований в сельхозпроизводстве.
Также за активную научно-исследовательскую деятельность почётные звания получили директор института экономики, истории и права Брянского государственного университета имени академика Петровского Сергею Михальченко и профессору Брянского государственного технического университета Александру Хандожко.
16.02.2022 13:57
Поставить диагноз
Несмотря на то, что борьба с распространением коронавируса отнимает много ресурсов, в регионе продолжают усиливать диагностическую базу учреждений здравоохранения и приобретать современное медоборудование, которое помогает лечащему врачу установить причину недомогания пациента. На днях такое оборудование появилось на вооружении у консультативно-диагностической поликлиники №1 на улице Чаплина в Смоленске. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский.
16.02.2022 13:55
Больничный на «дистанте»
Ещё недавно смолянам с коронавирусом, чтобы продлить или закрыть больничный, приходилось идти в поликлинику, сидеть в огромных очередях в окружении таких же больных людей. Порой ожидание приёма растягивалось на многие часы, что вызывало раздражение и негативные отзывы со стороны пациентов. Эти правила остались в прошлом. Теперь смолянам с COVID-19 будут оформлять листки нетрудоспособности дистанционно. Губернатор
16.02.2022 13:53
Когда придёт врач?
Как в регионе организована работа первичного звена здравоохранения. Стремительное распространение омикрон-штамма коронавируса продолжает вносить серьёзные изменения в планы и жизнь смолян, а также в работу всей системы здравоохранения региона, особенно её амбулаторного звена. Специалисты констатируют: омикрон-штамм уже является доминирующим на Смоленщине — доля инфицирования им составляет более 50% от общего количества выявленных случаев. Текущую эпидситуацию