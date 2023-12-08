Три брянских врача получили почётные звания «Заслуженный врач Брянской области». Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Депутаты Брянской областной Думы присвоили почётное звание «Заслуженный врач Брянской области» троим медикам региона. Так, награду получил врач-онколог Брянского областного онкологического диспансера Олегу Савкину. Он имеет высшую квалификационную категорию по специальностям «Онкология» и «Торакальная хирургия». Медик в совершенстве владеет современным оборудованием и методами ведения операций.

Также почётное звание «Заслуженный врач Брянской области» присвоили врачу-хирургу Клетнянской ЦРБ Виктору Кацкову. Он начала свою трудовую деятельность в 1976 году, а уже через три года возглавил хирургическое отделение. также 17 лет он был главным врачом Клетнянской больницы.

Также звание получил детский хирург Брянской областной детской больницы Владимир Асташкин. Он работает в здравоохранении региона уже 64 года и прошёл путь от ординатора хирургического отделения районной больницы до главного хирурга области. Асташкин руководит операционным блоком Брянской областной детской больницы.