Под обстрел попал город Стародуб
Беспилотник обстрелял административное здание в Стародубе. О происшествии сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Украинским беспилотником совершен обстрел административного здания в Стародубе. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте», – уточнил глава региона.
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