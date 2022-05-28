Подозреваемого в разбое на мосту в Новозыбкове ждёт суд

28 марта рано утром на мосту через озеро Карна на улице Приозёрной в Новозыбкове подозреваемый напал на женщину. Угрожая расправой он похитил сумку с имуществом. Потерпевшей причинён ущерб на 56 тысяч рублей.

Юным смолянам рассказали о правилах безопасного поведения рядом с железнодорожным транспортом В рамках акции «Безопасный транспорт», которая проходит на МЖД с 23 по 31 мая, на железнодорожных станциях Смоленской области, а также в дошкольных и общеобразовательных учреждениях проводятся «уроки безопасности», в ходе которых подрастающему поколению рассказывают о правилах поведения на железнодорожной инфраструктуре. Для воспитанников детского сада № 49 г. Смоленска профилактическое мероприятие сотрудники МЖД и транспортной

В обновленные помещения с новой мебелью Велижский музей получил сертификат на 100 тысяч рублей Древние монеты, инструменты, гильзы и военная форма – за более чем вековую историю Велижский историко-краеведческий музей собрал внушительную экспозицию – почти 20 тысяч экспонатов Он впервые открыл двери в 1918 году в ратуше, которая была безвозвратно разрушена в годы войны. В новое место – здание начала ХХ

За победу на татами. В Смоленске прошел турнир по дзюдо, посвященный 77-й годовщине Великой Победы Ежегодный турнир собрал молодых борцов не только из Смоленской области, но и других субъектов страны. В состязаниях приняли участие спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет. Межрегиональные соревнования по дзюдо, приуроченные к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, прошли во Дворце спорта «Юбилейный». Приветствуя собравшихся, председатель Смоленской областной Думы, глава попечительского совета региональной

Вдыхающие пар. Чем опасны электронные сигареты? Курение — вид бытовой наркомании, а табак — это уникальный потребительский продукт. Уникальность его заключается в том, что это единственный распространяемый легально продукт, который причиняет вред при применении по прямому назначению. Предложение в ответ на спрос Во всём мире принимаются антитабачные меры. По информации Всемирной организации здравоохранения, в мире в 2020 году насчитывалось 1,3 млрд

Место, где хранится история. Велижский музей получил сертификат на 100 тысяч рублей Древние монеты, инструменты, гильзы и военная форма — за более чем вековую историю Велижский историко-краеведческий музей собрал внушительную экспозицию — почти 20 тысяч экспонатов. Сегодня учреждение продолжает развиваться, и помочь ему в этот деле вызвались представители проекта «Связь Поколений». «Стало тесно» Музей впервые открыл двери в 1918 году в ратуше, которая была безвозвратно разрушена в