Подрядчик восстанавливает тротуарную плитку на улице Горького в Брянске

2026, 24 марта 17:42

Подрядчик восстанавливает тротуарную плитку на улице Горького в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Жители Брянска заметили, что на улице Горького на тротуаре в некоторых местах «повело» плитку. В мэрии пояснили, что подрядчик – компания «Автодор» — ещё до холодов выполнил необходимый объем работ по контракту. Плитку на тротуаре специалисты стали укладывать, чтобы не перекрывать движение пешеходам на всю зиму. При этом строители понимали, что особенности ландшафта, высокий слой насыпного грунта и морозы могут деформировать покрытие.

Подрядчик уже приступил к выравниванию плитки. Работы должны закончить до конца недели. А по контракту, ремонт улицы Горького должен завершиться до июня 2026 года.